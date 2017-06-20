За неиспользование кириллицы в Сербии для компаний и частных лиц введут штрафы от сорока до восьми тысяч евро. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство культуры и информации страны. Как рассказали "Известиям" в ведомстве, кириллица должна в обязательном порядке применяться не только на государственном уровне, но также в коммерческих организациях, СМИ, партийных и общественных объединениях.

В сербском языке применимы два алфавита - кириллический и латинский . Но согласно статье 10 конституции страны с 2006 года кириллица является единственным официальным алфавитом в стране. При этом в бытовом обиходе нередко используется и латиница. Однако ее повсеместное распространение в последние годы, в том числе и в публичной сфере, вынудило Министерство культуры Сербии создать специальную рабочую группу. Эксперты разработали поправки к уже существующим языковым нормам. В сербском ведомстве «Известиям» рассказали, что статус кириллицы должен быть защищен законодательно, а латиница может служить лишь в качестве дополнительного алфавита.

- Новые поправки улучшат регулирование применения кириллицы в стране, так как язык и письменность – неотъемлемая часть культурного наследия и самобытности каждой нации. Кириллицу должны использовать все госорганы, образовательные учреждения и СМИ. Поправки затрагивают и коммерческую сферу. Названия компаний, информация об их деятельности, продукции, а также, например, официальные счета и чеки должны быть на кириллице. Предусматривается и создание Совета по сербскому языку, ответственного за языковую политику , - добавили в пресс-службе Минкультуры Сербии.

Советник Минкультуры Сербии по связям с общественностью Бранислав Маричич сказал «Известиям», что новые поправки также предусматривают штрафы для тех, кто не соблюдает языковые правила. В отношении физических лиц он составит от €40 до 800, а юридических - от €4 тыс. до 8 тыс.

Несмотря на официальный статус кириллической письменности, в публичной сфере и политической среде все чаще стала применяться латиница. Так, некоторые ведущие сербские СМИ (Blic, Аlo, Danas) и ряд политических партий (Социал-демократическая и Либерально-демократическая партия) используют латиницу в своих публикациях, названиях, лозунгах, агитационных материалах . Опасения Минкультуры Сербии вызывает и своеобразная "мода" на латиницу среди молодежи.

По словам академика Белградского университета Велько Брборича, с XIX века сербский язык имел две формы письменности - кириллическую и латинскую. Однако в XX веке в период существования Югославии латиница была выведена из официального обихода.

- Новый закон – это стремление продвинуть и популяризовать кириллицу. Необходимо препятствовать дальнейшему притеснению нашей основной системы письменности. Ведь забота о родном языке и письме – одна из основных задач государства и общества, - добавил сербский академик в беседе с «Известиями».

В условиях языковой глобализации, когда английский фактически стал главным языком международной коммуникации, сербская инициатива обращает на себя особое внимание. Ведь многие постсоветские страны, а также страны "славянского мира" все чаще стали переходить на латинский алфавит . Практически сразу после распада СССР на него перешли Азербайджан, Молдавия, Узбекистан и Туркменистан. Казахстан намерен отказаться от кириллицы к 2025 году. А в Черногории после отделения от Сербии узаконили равный статус кириллицы и латиницы.

- Сохранение кириллицы – это стремление Сербии противостоять культурному и политическому влиянию Запада . Борьба за нее - это сохранение очага, который объединяет всех сербов вне зависимости от того, где они проживают, - пояснил «Известиям» научный сотрудник Института Славяноведения РАН Петр Искендеров.

В ближайшее время новые законодательные поправки должны быть одобрены парламентом страны. И, судя по всему, никаких препятствий на пути прохождения законопроекта не ожидается.