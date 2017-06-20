Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на несоответствие Основному закону нормы о доступе операторов связи к содержанию электронных писем. Соответствующее обращение в КС направил гражданин РФ Александр Сушков, уволенный из компании за разглашение чужих персональных данных: он отправил конфиденциальную информацию о коллегах на свою личную электронную почту. Сушков счел неконституционной норму закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая дает операторам связи право просматривать личную почту. Юристы полагают, что у иска есть шансы быть поддержанным судом.

С жалобой в КС обратился экс-директор департамента по договорно-правовой работе ЗАО «Стройтрансгаз» Александр Сушков, которого уволили «за разглашение охраняемой законом тайны (персональных данных другого работника)». С корпоративной почты на личную (на одном из крупнейших почтовых сервисов) он отправил документы, содержащие коммерческую тайну и паспортные данные коллег. Ранее Сушков подписал на работе должностную инструкцию, которая запрещает разглашать конфиденциальную информацию.

Александр Сушков оспорил увольнение в суде, сославшись на то, что почтовый сервис соблюдает тайну переписки. Однако суд иск не удовлетворил, обратив внимание, что, согласно пользовательскому соглашению, почтовый сервис может как ограничить, так и разрешить доступ к информации в электронных ящиках. Следовательно, по мнению суда, конфиденциальные данные стали доступны почтовому сервису, который является их обладателем согласно ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Не согласившись с решением суда нижестоящей инстанции, Сушков подал жалобу в КС. По мнению истца, она противоречит нормам Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом и о праве на тайну переписки, которая может быть ограничена только судом (ч. 1 ст. 19 и ч. 2 ст. 23 ). Сейчас норма дает фактически неограниченные права оператору связи, получившему возможность разрешать или ограничивать доступ к данным на своих серверах.

Он напомнил, что суды уже принимали несколько решений, согласно которым конфиденциальная информация, направленная на личный почтовый ящик, не попадает под норму о ее разглашении. Кроме того, арбитражные суды, рассматривая несколько лет назад спор между ООО «Мэйл.ру» и Центробанком, пришли к выводу, что компания обязана соблюдать тайну переписки и не разглашать ее без соответствующего решения суда.

Мнения экспертов

Юристы в оценке перспектив жалобы разошлись. Адвокат Владислав Кочерин считает, что шансы на удовлетворение иска высоки, поскольку в судах сложилась разная практика применения этого закона. Старший юрист адвокатского бюро КИАП Георгий Караогланов полагает, что КС может удовлетворить иск, поскольку ранее арбитражные суды уже приходили к выводу об обязанности почтового оператора соблюдать тайну переписки.

— Это означает, что, по сути, информация, направленная Сушковым на адрес своей электронной почты, не должна была быть получена почтовым сервисом. Компания могла получить ее только по решению суда, так как она обязана соблюдать требования закона о тайне переписки, — сказал он «Известиям».

При этом юрист подчеркнул, что увольнение Сушкова связано с нарушением внутреннего документа компании, а значит, не зависит от того, какое решение примет КС.

Партнер консалтинговой группы «Гид права» Илья Назаров, напротив, считает, что в отправке персональных данных по открытым каналам электронной почты можно усмотреть нарушение нормы об их разглашении.

— Для таких целей не зря разработано много программ с закрытыми каналами. А потому, на мой взгляд, жалоба Сушкова бесперспективна, — сказал Илья Назаров.

Руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова отметила, что операторы связи не приобретают права на содержание сообщений, а лишь предоставляют услуги связи. По ее словам, при рассмотрении споров о нарушении режима конфиденциальности суды обычно придерживаются позиции, что использование личной почты при осуществлении служебных обязанностей недопустимо.

Вадим Конюшкевич, партнер адвокатского бюро «Линия права», возглавляющий практику цифровых технологий, также отмечает, что судебная практика по такого рода спорам неоднозначна. В одних случаях суды приходят к выводу о том, что операторы связи выполняют лишь техническую функцию и простой передачи информации на личный почтовый ящик недостаточно, чтобы доказать факт разглашения конфиденциальной информации или персональных данных. В других — как и в случае с Сушковым — суды считают, что этого достаточно, так как по закону «Об информации...» оператор связи имеет право ее использовать, хранить и передавать. По мнению Вадима Конюшкевича, проблема заключается в пробелах регулирования в области обращения данных в сети. Он считает, что развитие нормативно-правовой базы (законодательная инициатива в области больших пользовательских данных) и судебной практики (в рамках рассматриваемого решения КС) позволит поставить точки над i и внести определенность в этой сфере.