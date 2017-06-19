На севере Лондона крупный спортцентр Better Kentish Town закрыли во второй половине понедельника. По предварительной информации, внутри здания находится вооруженный ножом человек, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил сотрудник центра, прибывший на место из другого подразделения клуба, у них есть информация, что в здании находится человек с оружием, который представляет угрозу.

На место подъехали две полицейские машины, четыре сотрудника полиции вошли внутрь спортцентра. Выясняются обстоятельства случившегося.