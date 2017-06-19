Девочка трех лет упала с пятого этажа в Барнауле. Мальчик полутора лет выпал с третьего этажа в Рубцовске. Оба ребенка госпитализированы, девочка находится в реанимации, жизни мальчика на данный момент ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Предположительно, оба ребенка остались без внимания со стороны взрослых, что и привело к трагедии. Как сообщает altapress.ru, семья с полуторагодовалым мальчиком находилась в гостях у соседей. На короткое время малыша оставили без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, где находилась москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка. Аналогичный случай произошел в начале июня в Барнауле. Девочка четырех лет упала с окна пятого этажа, также оперевшись на москитную сетку.

Представители следственного управления отмечают, что подобных трагедий можно избежать. Они призывают родителей серьезнее относиться к своим обязанностям и не оставлять детей без присмотра. Именно на них лежит вся степень ответственности за здоровье и благополучие детей, отмечают правоохранители.