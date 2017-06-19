Французские правоохранители взяли в оцепление территорию театра Мариньи в Париже.

Как сообщает агентство Reuters, люди из здания, которое находится в районе Елисейских Полей, эвакуированы.

По некоторым данным, неизвестный на автомобиле врезался в полицейский фургон. Он задержан.

В свою очередь, департамент полиции в Twitter сообщил, что в районе Елисейских Полей проходит полицейская операция, и попросил граждан воздержаться от прогулок по данной территории.