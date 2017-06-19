СМИ сообщили об эвакуации посетителей театра Мариньи в Париже
Французские правоохранители взяли в оцепление территорию театра Мариньи в Париже.
Как сообщает агентство Reuters, люди из здания, которое находится в районе Елисейских Полей, эвакуированы.
По некоторым данным, неизвестный на автомобиле врезался в полицейский фургон. Он задержан.
В свою очередь, департамент полиции в Twitter сообщил, что в районе Елисейских Полей проходит полицейская операция, и попросил граждан воздержаться от прогулок по данной территории.