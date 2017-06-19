В результате сильных лесных пожаров спасатели эвакуировали около 800 туристов в южной части Хорватии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Люди вынуждены покинуть свои отели на адриатическом побережье курортных городов Макарска и Тучепи из-за обрушившихся лесных пожаров.

В ликвидации последствий пожаров задействованы более 300 пожарных, около 150 военнослужащих и три пожарных самолета. Борьба с огнем усложняется сильными порывами ветра, полностью устранить пожар пока не удалось.