Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен лично потребовать у создателя мессенджера Telegram Павла Дурова сведения о сервисе. По его словам, ведомство намерено внести его в реестр организаторов распространения информации.

Жаров отметил, что ведомство ждет ответа от Дурова, но до сих пор его не получило, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс».

В середине мая 2017 года газета «Ведомости» сообщила об обращениях администраторов неких Telegram-каналов с просьбой к Дурову не допустить блокировки Telegram. Согласно законодательству, в случае непредставления соответствующих сведений мессенджер может быть заблокирован на территории Российской Федерации. Тогда Вадим Ампелонский, пресс-секретарь Роскомнадзора, назвал информацию об обращении ведомства к администрации Telegram с требованием предоставить сведения для реестра слухами.