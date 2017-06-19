Во второй игровой день Кубка Конфедераций 2017, который проходит в России, в группе В сыграли сборные Чили и Камеруна. Матч состоялся на стадионе «Спартак Арена» и закончился победой южноамериканской команды со счетом 2:0.

Сразу после окончания игры своими эмоциями от встречи в разговоре с «Известиями» поделился защитник африканской сборной Коллинс Фай.

— Это была очень сложная игра для Камеруна, — сказал «Известиям» камерунский футболист. — У сборной Чили очень сильный состав, в который входят мировые звезды футбола. Мы играли против одной из самых сильных мировых команд. Несмотря на поражение, я считаю, что Камерун имеет все шансы на выход из группы и попадание в полуфинал. Мы надеемся на лучшие результаты в оставшихся играх с Австралией и Германией. Что касается организации турнира и России в целом, то здесь все прекрасно.

Напомним, что в двух следующих матчах сильнейшей сборной Африки предстоит сразиться с действующими чемпионами мира - Германией и лучшей командой Азии - Австралией.

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