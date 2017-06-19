Евросоюз хочет продлить санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 18 стран сообщества в Люксембурге, что санкции против России предполагается продлить еще на год.

«Мы ожидаем, что на саммите лидеры Германии и Франции изложат свое видение процесса выполнения Минских соглашений, само решение о продлении санкций будет принято уже после саммита», — цитирует политика ТАСС.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято после саммита, который пройдет в конце июля. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств Европы приняли решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя.