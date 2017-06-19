Петербургский «Зенит» контактировал с представителями бывшего защитника «Манчестер-Сити» Хесусом Навасом.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, сине-бело-голубые рассматривают вариант приглашения 31-летнего испанского футболиста.

Сообщается, что Навас не против перейти в «Зенит», однако хочет получать в «Зените» порядка €5 млн в год. Кроме того, игрок обороны рассчитывает на трехлетний контракт.

Отмечается, что в данный момент переговоры между сторонами не ведутся, однако они могут быть возобновлены.