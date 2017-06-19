СК проводит проверку после гибели женщины от укола в частной клинике в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 9 июня. Во время инъекционной процедуры 29-летняя девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее госпитализировали в одну из столичных больниц, однако, несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась. Как сообщают «Дни.Ру», устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.