Пожар площадью около 600 кв. м на строительном рынке в подмосковном городе Видное потушен, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по Московской области.

«Ликвидация была в 16.02, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Сигнал о возгорании на втором этаже здания на Березовой улице поступил в дежурную часть в 13.34, добавили в региональном МЧС, посетителей рынка эвакуировали до прибытия пожарных. По данным ведомства, в ликвидации последствий пожара участвовали 67 человек и 19 единиц техники.