Британский премьер Тереза Мэй посетила мечеть на северо-востоке Лондона, рядом с которой в ночь на понедельник арендованный фургон въехал в толпу людей, передает телеканал «Скай ньюс».

Инцидент с фургоном стал четвертым терактом в Великобритании за последние три с небольшим месяца. В результате наезда на людей у мечети в Лондоне погиб один человек, еще порядка 10 человек пострадали. Водитель, 48-летний мужчина, был задержан гражданами и передан в полицию.