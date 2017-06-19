В Великом Новгороде впервые взыскан штраф за использование шпаргалки во время ЕГЭ. Такое происходит в регионе впервые за несколько лет, отмечают в УФССП по Новгородской области.

Речь идет о наказании за инцидент, произошедший в 2016 году на государственной аттестации по иностранному языку. Шпаргалку использовал ученик девятого класса. Позже мировой суд назначил подростку минимально возможный штраф – 3 тыс. рублей. Суд учел несовершеннолетний возраст и признание вины, сообщает Новгород.ру.

Отмечается, что нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.