Сквер имени Виктора Цоя появится в Центральном парке Красноярска. В день рождения легендарного музыканта, 21 июня, туда перенесут памятный камень с его изображением. К мероприятию приурочен акустический концерт, на котором исполнят песни группы «Кино».

Выбор места связан с историей парка. Здесь уже 10 лет проходят концерты в честь памяти певца. Сквер откроют недалеко от малой сцены, где начинались памятные мероприятия. Сейчас территорию оформляют художники-граффитисты, сообщает Сибирское агентство новостей.

Ранее сквер имени Виктора Цоя располагался на пересечении улицы Годенко и проспекта Свободного. После решения реконструировать эту территорию для памятного камня выбрали другое место.

Виктор Цой и группа «Кино» являются символами советской рок-музыки. Музыкант погиб в 1990 году. После его смерти во многих городах России были установлены памятные камни и «стены Цоя».