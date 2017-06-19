Футболист сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от второго матча группового этапа домашнего Кубка Конфедераций против Португалии.

«Кубок Конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны. Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами всео себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры. На этом турнире пока совершенно не считаю себя героем, потому что мы еще ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В субботу Россия выиграла у Новой Зеландии (2:0) в матче-открытии турнира, прошедшем в Санкт Петербурге. На следующий день Португалия в Казани сыграла вничью с Мексикой (2:2). Встреча между Россией и Португалией пройдет в среду в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начало в 18:00.

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