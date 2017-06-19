Департамент транспорта Москвы запустил для пассажиров компенсационные автобусные маршруты в связи со столкновением пригородных поездов у Курского вокзала.

Как сообщил источник Интерфаксу, автобусы следуют между станциями "Товарная-Курская" и Курским вокзалом, станцией "Калитники" и метро "Рязанский " проспект, а также между станцией "Москворечье" и метро "Царицыно.

Ранее стало известно, что пригородная электричка Нахабино-Щербинка и электропоезд «Стриж», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, столкнулись на Курском вокзале в столице. В результате происшествия пострадали три человека, после чего временно приостановили движение электропоездов на участке "Дмитровская" - "Царицыно" Курско-Рижского направления.