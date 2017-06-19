«Яндекс.Такси» устранил неполадки, приведшие к сбою в работе сервиса, заявил директор по маркетингу Даниил Шулейко.

«Сейчас проблема устранена. Всем пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, мы пришлем скидку на две ближайшие поездки до конца недели», — отметил Шулейко.

Сбой в работе «Яндекс.Такси» произошел утром в понедельник, 19 июня. Причиной стали перебои в работе одного из data-центров.

Из-за плохой погоды и повышенного спроса в Москве серверы не справились с дополнительной нагрузкой и вышли из строя. С трудностями при заказе машины столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.