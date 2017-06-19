В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы. Солигорский "Шахтер" встретиться с "Судувой", "Црвена Звезда" сыграет с "Флорианой", казахстанский клуб "Кайрат", за который выступает знаменитый российский футболист Андрей Аршавин, померяется силами с "Атлантасом", а минское "Динамо" поборется за выход в следующий раунд с "Рунавиком".

Отметим, первые матчи состоятся 29 июня, а ответные - 6 июля. Команды, указанные первыми, начнут противостояния на домашних аренах.

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