В Приморском крае в этом году будут благоустроены более 300 дворов и парковых зон. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 58 населенных пунктах. Жители сами выбрали объекты, которые нужно привести в порядок в первую очередь.

Всего на эти цели будет направлено почти 495 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов, сообщает ИА PrimaMedia. По словам главы Приморья Владимира Миклушевского, 2017 год – пилотный.

К декабрю будет составлена программа на пять лет. Задача властей - организовать во всех городах места для отдыха и прогулок с детьми, зеленые зоны, парки и скверы.