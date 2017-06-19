Во Франции стартовало крупнейшее авиашоу в мире
Самолет An Embraer E190-E2 перед открытием шоу
Новая модель крупнейшего в мире пассажирского самолета A380. Салон модифицированной версии вместительнее, а структура крыльев изменена так, чтобы улучшить аэродинамику и сэкономить таким образом расход топлива
Летающий автомобиль от AeroMobil, способный летать на высоте 3048 м на дистанцию 700 км
Истребитель Dassault Rafale во время летного показа
Открытие 52-го Парижского международного аэрокосмического салона
Самолет Airbus A400M во время летного показа
Самолет-истребитель Leonardo M-346FA
Пилот США в кабине самолета Lockheed Martin F-35 Lightning II
Airbus A380 перед открытием авиашоу
Embraer KC-390 — военно-транспортный самолет среднего размера с двумя двигателями
Истребитель Lightning 162 во время летного показа
Рабочие перемещают Boeing 737 MAX перед началом шоу
Так выглядит бизнес-класс нового самолета Boeing 777