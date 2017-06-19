В рамках XXXIX Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоится информационный показ лучших отечественных фильмов — «Российские программы 39 ММКФ».

В Большом зале Центрального дома кинематографистов СК РФ будут показаны новые художественные фильмы российских режиссеров, созданные за прошедший год.

«В Белом и Малом залах будут представлены панорамы новых документальных и анимационных лент, программа короткометражных игровых картин, пройдут тематические ретроспективы, среди них «25 лет Мастерской первого и экспериментального фильма. 1988–1991 гг.» и другие», — сообщает пресс-служба киносмотра.

В рамках «Российских программ» запланированы круглые столы, посвященные проблемам кинематографа и IX Питчинг дебютантов, который проведет Молодежный центр 20–21 июня.

21 июня в 15 часов в конференц-зале ЦДК пройдет пресс-конференция, посвященная открытию «Российских программ 39 ММКФ» с участием руководителей фестиваля и «Российских программ», а также создателей фильмов, участвующих в программах. Среди них Иван Охлобыстин, Юрий Грымов, Александр Балуев, Алена Бабенко, Максим Суханов, Анатолий Белый, Иван Шахназаров, Андрей Носков, Ирина Мазуркевич и др.

21 июня в 16:30 в фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов состоится открытие выставки Гоши Ляховецкого «Птицы, рыбы и цветы», а в 17:00 в фойе Белого зала пройдет открытие выставки Ильяса Айдарова «Кино и не только».

Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 22 по 29 июня. ММКФ — один из старейших и самых престижных в мире. Впервые он проводился в 1935 году, с 1959 года он стал регулярным.