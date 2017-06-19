XXIII Международный фестиваль уличных театров стартовал в Архангельске. Мероприятия пройдут в столице Поморья с 19 по 25 июня.

Как сообщает News29, в рамках фестиваля Архангельск посетят 11 творческих коллективов из-за рубежа.

На фестивале, кроме российских коллективов, свои спектакли покажут труппы из Испании, Франции, Швейцарии, Великобритании, Голландии, Бельгии, Дании и Польши. Испанский уличный театр Sienta la Cabeza и польский театр КТО посетит Россию уже не первый раз. Особыми гостями фестиваля станут участники тетра Batida из Дании, которые принимали участие в самом первом фестивале уличных театров в Архангельске в 1990 году.

Фестиваль организуется Архангельским молодежным театром под руководством Виктора Панова, который является президентом фестиваля.