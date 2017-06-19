Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник о том, что политика в сфере демографии должна быть активной. Российский лидер также поручил предусмотреть необходимые для этого ресурсы.

«Вопрос демографии — важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что «сохранение народонаселения, поддержка рождаемости — один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе».