Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Борт № 1 главы республики приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Встреча Атамбаева с Путиным запланирована на 20 июня. Финалом визита должно стать подписание ряда двусторонних документов. Это декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, передает ТАСС.

Пресс-служба Кремля, сообщила, что визит президента Киргизии продлится до 23 июня. В Москве Атамбаев примет участие в церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России, которая состоится вечером 20 июня в Большом Кремлевском дворце. Кроме того, лидер Киргизии встретится с представителями научных кругов.