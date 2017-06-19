Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно предложить дополнительные меры по обеспечению маленьких детей местами в яслях по аналогии с проведенной работой по детским садам, а также обеспечить все семьи с детьми жильем.

«Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же как это мы делали с детскими садами», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер дал указание «предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».

Глава государства в понедельник провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике.