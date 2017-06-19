Заместитель главы Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Бен Уоллас заявил, что мужчина, направивший свой автомобиль в толпу людей у мечети в Лондоне, ранее не был известен спецслужбам.

«Это теракт в чистом виде, нацеленный на то, чтобы насадить террор и вызвать страх, а также, чтобы ради извращенной цели ранить людей», — добавил Уоллас.

В ночь на понедельник, 19 июня, на улице Севен Систерс автомобиль въехал в толпу людей, выходивших из мечети после ночной молитвы. В результате инцидента погиб один человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, задержан белый мужчина с темными волосами. Очевидцы утверждают, что он был вооружен ножом, однако в полиции эту информацию не подтверждают.