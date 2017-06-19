Жители Моршанска Тобольской области, чье жилье пострадало от взрыва газа, отдадут вещи на хранение под ответственность местных властей. Имущество будет находиться на специальных площадках. Этот вариант власти предложили тем, у кого нет возможности отдать вещи родственникам и знакомым.

Само здание будет реконструировано – проект уже подготовил НИИ «Тамбовгражданпроект». В ближайшее время начнется процесс оценки ущерба, нанесенного жильцам. Как напоминает ИА «Онлайн Тамбов.ру», ранее власти пообещали взять на себя все расходы по восстановлению разрушенных квартир. Кроме того, заявлялось, что пострадавшие от взрыва газа получат по 3 тыс. рублей компенсации из местного бюджета. Агентство уточняет, что без жилья остались 159 человек.

Ранее «Известия» писали о том, что взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Моршанске произошел 13 июня. После этого в здании начался пожар. Обошлось без пострадавших. Несущие конструкции дома не повреждены. Причины ЧП устанавливаются. Уже известно, что газ взорвался в квартире на последнем этаже.