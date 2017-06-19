В минувшее воскресенье в городе Кириньяго близ Венеции были убиты двое человек, по предварительной информации ими оказались гражданка России 30-летняя Анастасия Шакурова и ее близкий приятель 31-летний неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо. Об этом сообщает РИА новости.

В настоящее время российское генконсульство в Милане выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает точную личность девушки. Пока лишь известно, что двойное убийство было совершено в доме 50-летнего Стефано Перале, который был знаком с Анастасией и поддерживал с ней близкие отношения. В ходе расправы убийца сначала задушил девушку, после чего убил ее приятеля.

"Сотрудники итальянской полиции оперативно проинформировали генеральное консульство РФ в Милане о происшедшем. Мы находимся на связи с представителями правоохранительных органов и следим за этим делом. Однако точной информацией о том, что Шакурова является гражданкой РФ, мы пока не располагаем", - сообщил РИА Новости представитель российского генконсульства в Милане.