Масштабный инфраструктурный проект по строительству моста, который будет пролегать через реку Шексна, стартовал в Череповце. О выделении средств для реализации проекта сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Принято решение о старте первого этапа масштабного инфраструктурного проекта по строительству нового мостового перехода через реку Шексна в Череповце. Речь идет о подготовке подъездов к будущему мосту со стороны зареченской части города», — приводит слова Кувшинникова ИА FlashNord.

По словам главы региона, в ближайшие три года на эти цели будет выделено 750 млн рублей. К работам планируется приступить предстоящей осенью.

Протяженность первого пускового комплекса составит 740 м. Проектное решение полностью соответствует ширине нового мостового перехода и позволит более эффективно распределять транспортную нагрузку на существующую улично-дорожную сеть как в период строительства мостового перехода, так и после его окончания.