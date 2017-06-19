Российские аграрии к началу лета 2017 года сократили сев яровых и овощей в сравнении аналогичными показателями 2016 года, сообщил Росстат в понедельник.

«Сократились засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на 3,2%, картофеля - на 11,0%, овощей - на 7,7%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом выросли площади подсолнечника и сахарной свеклы — на 9,0% и 10,3% соответственно.

Согласно данным Росстата, к 1 июня в России яровые и зернобобовые культуры посеяны на площади 27,1 млн гектаров, подсолнечник — 6,6 млн, сахарная свекла — 1,2 млн, картошка — 1,7 млн, другие овощи — 0,6 млн гектаров.