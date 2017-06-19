Причиной технического сбоя сервиса «Яндекс.Такси» стали перебои в работе одного из data-центров, заявили в пресс-службе компании.

В сообщении подчеркивается, что неполадки выявили еще накануне. Работа была переведена в другие data-центры, однако из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве серверы не выдержали нагрузки и вышли из строя.

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы сервис восстановил работу в полном объеме как можно скорее», — уточнили в компании.

Пользователи «Яндекс.Такси» сообщили о трудностях с заказом машины утром в понедельник, 19 июня. В частности, сервис был недоступен для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.