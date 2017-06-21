21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет. С детства у Цоя была склонность к двум видам искусств — рисованию и музыке, что предопределило его дальнейшую судьбу. Именно в художественной школе он встретился с Максимом Пашковым, который познакомил Цоя с миром рока и организовал с ним группу «Палата № 6». В начале 1980-х Цой вместе с другими музыкантами выступал в Москве на квартирниках. Благодаря этим концертам появилась группа «Гарин и гиперболоиды», в которую входили Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. После ухода Валинского банда сменила название и с тех пор именовалась «Кино».

Дебютный альбом группы вышел в 1982 году. Релиз последнего сборника, известного как «Черный альбом», состоялся уже после смерти музыканта, погибшего в автокатастрофе 15 августа 1990 года.