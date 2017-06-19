В Брянске на центральном пляже установили железного робота высотой около 5 м. Фотографии огромной фигуры из металла уже появились в социальных сетях. Кто является автором композиции, не уточняется.

Сами снимки сделал местный активист Михаил Шпаков. Вместе с добровольцами он занимается инспекцией городских пляжей. В частности, в конце мая они раскритиковали подготовку центрального пляжа к купальному сезону.

Сейчас же отмечают, что зону для активного отдыха благоустроили. Однако новый песок на территорию не завезли, а вода в реке грязная, много тины и ряски. Кроме того, на пляже не оборудовано освещение — старые столбы убрали, а новые не завезли, передает Интернет-газета «Брянские новости».

Комментариев этой информации со стороны городских властей пока не было.