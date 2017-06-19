Ряд памятных мероприятий проведут в Орле 22 июня — в День памяти и скорби.

Как сообщает InfoOrel, в 10:00 у стелы воинской славы пройдет торжественная церемония возложения цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В здании библиотечно-информационного центра (БИЦ) им. В. Еремина состоится вечер памяти «А завтра была война», а в детской библиотеке им. М. Горького для слушателей будет организован исторический хронограф «Тревожный рассвет 41-го…». В Центральной детской библиотеке организуют видеоурок «Когда подходит памятная дата».

Завершатся памятные мероприятия акцией «Свеча памяти». Участники акции соберутся возле у стелы воинской славы, где в память о трагических событиях ВОВ будут зажжены свечи.

День памяти и скорби отмечается ежегодно в России 22 июня: в этот день в 1941 году в 04:00 немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года как «День памяти защитников Отечества». Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года.