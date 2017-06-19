Пригородная электричка Нахабино-Щербинка и электропоезд «Стриж», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, столкнулись на Курском вокзале в столице. Об этом рассказал начальник отдела по работе со СМИ Московской железной дороги Владимир Зайченко.

Уточняется, что «Стриж» с пассажирами заходил на Курский вокзал, а электричка, которая была пустой, выходил с вокзала. По предварительной информации у нее произошел сход колесных пар двух вагонов. В результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода поезда.

Известия Последствия столкновения

Пассажиры были эвакуированы. Сообщается о трех пострадавших.

«К месту последствия схода направился два восстановительных поезда. В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работ на месте собран оперативный штаб под руководством начальника МЖД», — заявил Зайченко.

Известия Электричка и «Стриж»

По факту столкновения составов проводится доследственная проверка.

Движение по Курскому и Рижскому направлениям в обе стороны остановлено.