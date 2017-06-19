Президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением разработать специальный закон о выплате пенсий жителям неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. По словам представителя украинского лидера в Верховной раде Ирины Луценко, документ должен будет учитывать стаж работы и исходя из него определять размер пенсионного пособия.

«Президентом отдельно предложено отдельным специальным законом разработать рамочный закон, который бы дал ответ, как будут начисляться пенсии для людей, которые находятся в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как будет начисляться и выплачиваться пенсия для людей, которые находятся в оккупированном Крыму, как будет начисляться им этот стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение», — приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением правительства от 7 ноября 2014 года. В феврале 2017 года в Киеве заявили, что пенсии будут выплачены в полном объеме лишь при выполнении Минских соглашений.