«Росатом» намерен в ближайший месяц подписать контракты по строительству пятого и шестого блоков АЭС Куданкулам в Индии, сообщил президент группы компаний ASE госкорпорации Валерий Лимаренко.

«Мы планируем в ближайший месяц подписать контракты по проекту», — заявил Лимаренко в ходе форума «Атомэкспо-2017». По его словам, планируется заключить контракты на оборудование для строительства новых блоков.

Генеральное рамочное соглашение по строительству с участием РФ индийской АЭС «Куданкулам» было подписано двумя странами 1 июня на полях Петербургского экономического форума в рамках ежегодного российско-индийского саммита.