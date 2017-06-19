Победа на парламентских выборах возлагает на президента Франции Эммануэля Макрона дополнительную ответственность, и теперь глава государства должен исполнить свои предвыборные обещания, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что давно в истории Франции президент не получал парламентское большинство.

«Теперь [Эммануэлю Макрону] не на кого ссылаться, потому что его партия получила абсолютное большинство», — приводит слова Матвиенко РИА «Новости».

Спикер Совфеда полагает, что президенту Франции будет сложно реализовать заявленные в ходе предвыборной кампании программы, поскольку у страны долг в 100% ВВП.

Также Валентина Матвиенко обратила внимание на провал социалистов на парламентских выборах, что говорит о разочаровании граждан в политике бывшего президента Франсуа Олланда.

В целом, резюмирует спикер РФ, французы теряют интерес к политике, о чем свидетельствует низкая явка на выборах.

В воскресенье, 18 июня, во Франции прошел второй тур парламентских выборов. Победу одержало пропрезидентское объединение «Республика на марше». Его представители получат 350 из 577 мест и образуют абсолютное большинство.