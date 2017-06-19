Кондитерская фабрика в Липецке не согласна с решением Басманного суда Москвы о продлении ареста имущества до сентября 2017 года и намерена подать жалобу в Мосгорсуд.

Гендиректор фабрики Олег Казаков считает, что стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Roshen.

"Тем не менее судья Ленская добросовестно проигнорировала постановление пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд», - заявил глава Roshen.

Напомним, весной 2017 года работа крупнейшей кондитерской фабрики России была прекращена.