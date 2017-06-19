Пяти проектируемым улицам Брянска решено присвоить имена выдающихся уроженцев города. Одна из них получит имя святого монаха-воина Родиона Осляби. Инициативу поддержали депутаты городского совета. А ранее ее одобрила комиссия по топонимике.

Как напоминает NASHBRYANSK.RU, Родион Осляби был родом из Брянска. Вместе с Александром Пересветом он сопровождал Дмитрия Донского в походе против татар, был героем Куликовской битвы. Оба воина были причислены к лику Святых и похоронены рядом.

Кроме того, еще одна улица в Брянске будет названа именем Героя Советского Союза Николая Корнюшкина. Во время Великой Отечественной войны он командовал танковой бригадой, которая отличилась в Берлинской и Пражской операциях.

Также улицу назовут в честь Александра Щербины. На протяжении 15 лет он руководил военным заводом Брянска. А в поселке Большое Полпино под Брянском появится улицы имени Героя Советского Союза, одного из организаторов партизанского движения Владимира Рябка.

Улице, которая появится на территории бывшего аэропорта, присвоят имя Героя Социалистического Труда Ильи Иванова. Он работал над созданием артиллерийского вооружения и был отмечен двумя Сталинскими премиями, Орденами Ленина, Кутузова, двумя Орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени.