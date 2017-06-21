«Мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе» — в XXI веке таким названием для удавшегося переворота стал термин «цветная революция». Так мы называем проекты по демонтажу легитимных политических режимов, организованные внешними силами при активном участии деструктивного сегмента оппозиции. Целью всегда является резкая геоэкономическая и геополитическая переориентация государства.

«Проект» начинается с того, что деструктивные силы тщательно готовят и моделируют свою тактику и стратегию, определяют цели и задачи, идеи и ценности будущих «революционеров». Именно на этом этапе формируются наиболее эффективные пути реализации «цветного» проекта.

Когда цели ясны и задачи определены, начинается создание оппозиционных политических сил. Тех самых, которым впоследствии предстоит стать бенефициарами успешной реализации госпереворота.

Дальше начинается собственно переворот. Первая задача деструктивных сил — общая дестабилизация обстановки: общественно-политическую ситуацию «раскачивают», используя потенциально активные социальные группы — как правило, студентов или представителей наиболее ущемленных слоев населения. Эти группы начинают выдвигать экономические и социальные требования, которые быстро находят себе оформление в виде политических лозунгов.

Деструктивная оппозиция акцентирует внимание на экономических и социальных требованиях. Часто они действительно являются справедливыми, но пути решения накопленных в обществе проблем никто не предлагает и не обсуждает. Единственной целью становится свержение действующего политического режима, «виновного во всех бедах». Формируется негативный и «антинародный» имидж законной власти.

Но если власть законная, то как придать перевороту видимость легитимности? Для этого деструктивные силы приступают к международной легализации своих действий. Заинтересованные в госперевороте внешние силы объявляют о «победе демократии» и обеспечивают информационную поддержку нового режима. А на последнем этапе вся система возвращается в правовое поле.

Неотъемлемая часть подготовки к началу «революционных событий» — информационно-культурная агрессия, направленная на основы общества. Та самая «мягкая сила», которая метит в самое сердце государства — его историю, культуру и традиции. Поэтому, с точки зрения технологии, любая из так называемых «цветных революций» организуется с учетом цивилизационных особенностей «страны-мишени».

Чтобы повысить управляемость масс — иначе свергнуть законную власть было бы невозможно, — приходится применять социальную инженерию, высокоэффективный инструмент перекодирования сознания. Здесь деструктивные силы пытаются подменить культурные коды, уничтожить ценностный фундамент, историческую память, рассеять потенциал для сопротивления. И это приводит к атомизации сознания граждан.

Начало такого процесса мы и наблюдаем сегодня: с помощью сети Интернет внутри российского общества фактически создаются отдельные группы людей, объединенных узким кругом интересов. Люди внутри этих групп очень восприимчивы к клишированной в медийном пространстве информации.

А самым восприимчивым слоем общества является молодежь в возрасте от 16 до 30–35 лет. Именно их воображение легко поразить яркими псевдореволюционными лозунгами «цветных переворотов». Молодых в первую очередь привлекают форма, внешняя яркая атрибутика, насыщенная символами и рекламными слоганами, и — лишь опосредованно — содержание.

Неудивительно, что именно молодежь и составляет всегда основную массу любого майдана, становится ядром протестного движения. Из этого ядра сценаристы и технологи «цветных революций» формируют рассерженную толпу, являющуюся идеальным — послушным и слепым — инструментом шантажа действующей власти.

Особенностью самосознания молодежи, особенно в возрасте 16–20 лет, является то, что по большому счету ей все равно, против чего выступать, — важен сам процесс, отрицание любых авторитетов, ощущение общности, единства, порождающего массовую эйфорию и драйв. При этом в протестное движение молодых людей могут привести простейшие лозунги, призывающие бороться «за все хорошее против всего плохого»: за социальную справедливость (кто будет выступать против этого?), за «честные выборы», против коррупции, против капиталистов, эксплуататоров и олигархов.

В силу искренности, юного идеализма молодые люди не могут распознать за яркой символикой истинные цели и планы организаторов «цветных революций», признаки применения технологий манипуляции сознанием и массовым поведением. А также — циничный расчет.

Играя на свойственных юным искренности, горячности, безбашенности и идеализме, технологи просто жертвуют «пешками» и отходят в сторону. И те, кто мечтал бороться за справедливость, превращаются в очередную «небесную сотню», символ для второй волны мобилизации с «ненавистным режимом».

Автор — заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН