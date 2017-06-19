Суд Благовещенска признал виновной в мошенничестве 37-летнюю Екатерину Карачеву. Женщина получала от клиентов деньги за путевки, но не отправляла их на отдых. Подсудимая получила пять лет условно. Ущерб от ее действий оценили в 2,4 млн рублей.

По материалам уголовного дела через туристическую фирму «Эдем», где Карачева работала с ноября 2014 по июль 2015 года, были проданы более 30 ложных путевок. Потерпевшие не смогли вылететь на отдых, сообщает ИА «МедиаКорСеть». От туроператоров бывшие клиенты узнали, что их путевки не были оплачены и обратились в полицию.

Денежные средства, полученные незаконно, женщина тратила на оплату личных долгов. Свою вину Карачева признала, а ущерб возместила в полном объеме.