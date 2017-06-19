На Южном Урале директор микрофинансовой организации простил долги должникам после того, как в ходе рейда с приставами увидел их бедственное положение. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ по Челябинской области.

Как сообщает ИА «Ура.Ру», судебные приставы взяли предпринимателя в рейд, чтобы показать ему реальную жизнь его клиентов, поскольку устали от его обвинений в их бездействии в отношении этой категории граждан.

Первый визит коммерсанта из Коркино был назначен к 26-летнему должнику, который задолжал организации по микрозаймам 67 тыс. руб., однако самого должника дома не оказалось. Вместо него его встретили трое детей и пенсионер, которые рассказали, что тот работает пастухом и поздно возвращается домой. Приставы составили акт об отсутствии имущества, подлежащего аресту, после чего коммерсант прослезился. Аналогичная ситуация возникла и во время визита к клиентке с задолженностью в 37 тыс. руб., когда взыскателей встретили дети и рассказали, что «раньше жили лучше» и у них была собака, но ее пришлось продать, поскольку не на что было купить корм, сообщает телеканал «Звезда».

Позднее руководитель МФО признался, что его слезы были вызваны состраданием к своим клиентам и заявил о намерении отозвать исполнительные листы в отношении должников. Он считал, что должники не выплачивают кредит только из-за халатности.