Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмеили в Кремле, новый состав Общественной палаты был сформирован в три этапа: 40 человек были утверждены 20 марта указом президента, 84 — делегированы общественными палатами субъектов Федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования.