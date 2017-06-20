В сентябре столица отметит 870-летие. К празднику город преобразится: здания и транспорт будут оформлены в едином стиле, вдохновленном русским авангардом.

Формируя концепцию оформления, художники и дизайнеры сделали ставку на искусство, которое известно во всем мире — авангард 1910–1920-х годов. По словам директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, творчество Малевича, Родченко и других мастеров той эпохи — это наша гордость, как и иконопись.

— Празднование Дня города пройдет в рамках фестиваля «Юбилей Москвы», который стартует 1 сентября, — рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. — Мероприятия состоятся более чем на 40 площадках столицы. Тема в этом году отражена в слогане «Москва — город, где создается история».

Авторы концепции хотят представить ретроспективный анализ истории города. Лица самых известных москвичей, внесших весомый вклад в мировое наследие, можно будет увидеть на плакатах, которыми украсят город.

— Нам было важно сделать акцент не только на временах и эпохах, но и на конкретных людях, — пояснил идею руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. — Есть множество москвичей, достижениями которых гордится не только столица, но и страна, и весь мир. Как ни странно, не многие знают, что и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский родились в этом городе.

Все шрифты, которые используются в оформлении юбилейной продукции, разработаны на основе почерка Александра Родченко. Символика праздника будет решена в белом, красном, синем и голубом цветах. Как считает эксперт в области брендинга Григор Бадалян, четвертый цвет — дополнительный, смягчающий, чтобы не было столь явного намека на триколор. Кроме того, дизайнеры разработали орнамент, частично повторяющий эскизы тканей Варвары Степановой и Любови Поповой, созданные в 1923–1924 годах. Эти «амазонки русского авангарда» сделали так много для моды, что их мотивы по сей день сохраняют актуальность.

— Авторские права Поповой уже принадлежат государству, с наследниками Степановой городские власти договорились, — рассказал «Известиям» Григор Бадалян. — А паттерны, которые созданы по мотивам эскизов художниц, пока принадлежат разработчикам. В дальнейшем они будут переданы Москве.