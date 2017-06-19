Сразу в нескольких федеральных землях Германии в понедельник произошли массовые сбои в работе железнодорожного транспорта из-за возгораний в местах прокладки кабелей, сообщили в оперативном центре саксонской полиции Лейпцига.

По данным СМИ, в четырех федеральных землях - Нижней Саксонии, Берлине, Северном Рейне - Вестфалии и Саксонии – в общей сложности зафиксированы 12 очагов пожара.

Нарушения в работе коснулись также внутригородской железной дороги Берлина (S-Bahn). По мнению полиции, вероятнее всего, речь идет о координированных поджогах и актах вандализма. Следователи не исключают, что к случившемуся могут быть причастны антиглобалисты - противники проведения саммита G20, который должен пройти в июле в Гамбурге.