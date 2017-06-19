Минпромторг РФ совместно с Роскачеством начали всероссийское исследование хлеба. Ведомство задалось целью проанализировать качество продукта и найти лучших производителей.

«Исследование пройдет по трем направлениям — на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества», — говорится в сообщении Минпромторга.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что в последние годы в России наметилась тенденция по снижению потребления хлеба среди россиян.

«За последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть с 66 до 49 килограммов на человека в год», — подчеркнул Мантуров, который также добавил, что исследование будет призвано «оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли».