Страны-члены Евросоюза должны придерживаться общего подхода в переговорах по Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«У нас есть общие основные линии, для меня важно, прежде всего, чтобы 27 стран-участников действовали сообща, и мы очень внимательно следили за желаниями и представлениями Великобритании...», — отметила Ангела Меркель, выступая перед журналистами.

Канцлер Германии рассчитывает, что стороны придут к «хорошему соглашению», и это будет в «обоюдных интересах», передает РИА «Новости».

При этом Ангела Меркель не стала отвечать на вопрос о том, как, по ее мнению, завершатся переговоры. Канцлер отметила, что не хочет спекулировать на этой теме.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Этот шаг поддержали около 52% граждан. Процесс выхода из ЕС должен завершиться весной 2019 года.