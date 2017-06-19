Для государства были бы выгоднее меры по легализации продажи алкоголя через интернет в розницу, а не запрет: если установить определенные правила такой продажи, то власти получат дополнительный доход, и это будет более эффективной мерой, позволяющей регулировать отрасль и вывести ее из тени, сказал «Известиям» юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Ранее сенатор Антон Беляков предложил запретить продажи алкоголя в розницу через интернет, а также ввести за нарушение этого запрета уголовное наказание и административные штрафы: для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, на юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За неоднократную дистанционную продажу алкоголя в розницу предлагается наказывать исправительными работами на срок до одного года без права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Виртуальные витрины могут стать новым каналом стимулирования потребления алкоголя — во многом за счет молодежи, которая активно пользуется интернетом, говорится в пояснительной записке.

«А это, в свою очередь, идет вразрез с реализуемой государством в течение долгих лет программой по снижению уровня потребления алкоголя. С учетом изложенных причин настоящим законопроектом предлагается установить запрет на использование онлайн-витрин для демонстрации алкогольной продукции», —уточняется в документе.

Инициативу нельзя назвать обоснованной, считает Владимир Шалаев.

«Во-первых, можно обойтись введением только административной ответственности с большими штрафами, поскольку наказание в виде исправительных работ вряд ли соответствует тяжести деяния. Во-вторых, чаще всего дистанционную продажу алкоголя через интернет осуществляют скрытыми способами, то есть установить такие нарушения будет очень сложно», — пояснил юрист.